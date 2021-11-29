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Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi,  2021 yılı deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:30
Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Flora ve Fauna ile ilgili yasaklanmış faaliyetlerin bilimsel araştırma, muhafaza, kamu sağlığı ve güvenliği amaçları için gerçekleştirilmesine izin verilmesine ilişkin kural ve prosedürler Tüzüğü” ne uygun olarak üniversite/kurumların deniz kaplumbağalarını izlemek ve bilimsel araştırma yapmak amacıyla Daireye sundukları müracaatların değerlendirildiği kaydedildi.

2021 yılında, Karşıyaka ve Karpaz sahilleri Taşkent Doğa Parkı ve Humboldt Üniversitesi işbirliğinde, Akdeniz  ve Alagadi sahilleri SPOT(Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti), Gazimağusa körfezi DAÜ Sualtı Araştırma Merkezi tarafından deniz kaplumbağaları izleme ve araştırma çalışmalarının yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Karpaz Yarımadası’nda gerçekleştirilen  çalışma ile toplam 855 yeşil deniz kaplumbağası, 13 iribaşlı deniz kaplumbağası yuvası tespit edildiği belirtildi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, Akdeniz Deniz Kaplumbağası Yönetim Bölgesi’ndeki iribaşlı deniz kaplumbağası yuva sayısını 8.179, yeşil deniz kaplumbağası sayısını ise 2.204 olarak raporlandığı kaydedilen açıklamada, Karpaz’da tespit edilen yuvaların Akdeniz’de bulunan yuva sayısına oranları yeşil deniz kaplumbağası ve iri başlı deniz kaplumbağası için sırasıyla, yüzde 38.7 ve yüze 0,16 olarak hesaplandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Özellikle Karpaz Yarımadası’nın Akdeniz’de bulunan yeşil deniz kaplumbağası üreyen nüfusu için önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir (Taşkent Doğa Parkı Raporu-2021). 2020 yılında Karpaz’da tespit edilen yuva sayıları 1162 Chelonia mydas, 27 Caretta caretta olmuştu. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka Kumsalı’nde 42 adet iribaşlı deniz kaplumbağası, 4 adet yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere toplam 46 yuva bulunmuştur. Bu yuvaların 3 tanesini su basmış, 10 yuva kısmi veya tamamen predasyona uğramıştır. Yuvaların 32’si olası bir su baskınına karşı taşınmıştır.

2020 yılında Karşıyaka kumsalı için 81 Caretta caretta,  3 Chelonia mydas yuvası kaydedilmişti. 2021 yılında, Alagadi ve Akdeniz kumsallarında, 1488 toplam yuva tespiti yapılmıştır. 582 Chelonia mydas, 782 Caretta caretta, 124’ünün hangi türe ait olduğu tayin edilememiştir. 2020 yılında aynı sahillerde (Alagadi ve Akdeniz) 455 yeşil kaplumbağa ve 241 Caretta caretta yuvası tespit edilmişti. Gazimağusa körfezi 2021 yılında 366 Caretta caretta, 2 Chelonia mydas yuvası kaydedilmiştir. 2020 yılında aynı sahilde 191 Caretta caretta yuvası tespit edilmişti.
Deniz kaplumbağaları  yuvalama sahilleri, Çevre Yasası ile oluşturulan biyolojik çeşitlilik ağı kapsamında bulunmaktadır.”

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BAZI SAHİLLERDE KURALLARA GÖRE HAREKET EDİLMELİ…

 Açıklamada, deniz kaplumbağaları yuvalama sezonu olan Mayıs- Ekim ayları arasında deniz kaplumbağalarının kullandığı sahillerde Çevre Koruma Dairesi tarafından belirlenen bazı kurallara uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. 

Sahillerde, denizden itibaren 35 metrelik alan içine şemsiye dikilmemesi, kumsalın kazılmaması, kumsaldan görünen ışıkların perdelenmesi, kumsalda eşya/çöp bırakılmaması, 1 millik sahil şeridi içerisinde tekne vb ile 5 mil/saat üzerinde hız yapılmaması, kumsala motorlu taşıtla girilmemesi, kumsalda gece ışıkla dolaşılmaması, evcil hayvanların kumsalda başıboş bırakılmaması, kumsalda ateş yakılmaması gerektiği kaydedildi.

Ülke denizlerinde yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağaları için, Taşkent Doğa Parkı Rehabilitasyon Merkezi ve Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi bulunmakta olduğu belirtilen açıklamada, dünyamızda yaşayan canlıların nesillerini devam ettirebilmeleri için sürdürülebilir kalkınma, yeşil enerji yaklaşımlarının benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak için sıfır atık kampanyaları, biyoçeşitlilik stratejisi için ekosistem restorasyonun prensip edinilmesi, iklim değişikliğine adaptasyon için karbon tutucu ormanların korunması ve kapsadığı alanların genişletilmesi gerektiği de vurgulandı. 


 

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Son Güncelleme: 29.11.2021 14:06
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