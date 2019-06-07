Deniz Amcazade bu gece Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali verecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden birincilikle mezun olan Deniz Amcazade, bu gece saat 20:00’de Naci Talat Vakfı’nda, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuk ve aileleri yararına piyano resitali verecek.
Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine umut olmayı amaçlayan ve dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarının eserlerinin sergileneceği piyano resitalinin biletleri 10 TL karşılığında kapıdan temin edilebilecek.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden birincilikle mezun olan Deniz Amcazade, bu gece saat 20:00’de Naci Talat Vakfı’nda, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuk ve aileleri yararına piyano resitali verecek.