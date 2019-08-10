Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Yönetimi Kalkanlı Bakım Evi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 (.): Demokrat Parti Güzelyurt İlçeBaşkanı Bülent Arkın başkanlığında bir heyet Kalkanlı Bakım Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında Bakım Evi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar'dan, bakım evinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, orada bulunan yaşlı ve hastalarla ilgilendi, sohbet etti.

Yaşlı ve hastalara karanfil de dağıtan heyet, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI