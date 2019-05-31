Demokrat Parti’de Bayramın Birinci Günü Bayramlaşma Yapılacak

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.
(ŞEB/GÜL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.
Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.
(ŞEB/GÜL) FOTOĞRAFLI