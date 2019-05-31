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Demokrat Parti’de Bayramın Birinci Günü Bayramlaşma Yapılacak

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.

Demokrat Parti’de Bayramın Birinci Günü Bayramlaşma Yapılacak

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:06
Demokrat Parti’de Bayramın Birinci Günü Bayramlaşma Yapılacak

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.

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Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilleri ve parti yetkilileri, saat 10.00’da, DP Lefkoşa İlçe binasında partililer ve halkla bayramlaşacak.

(ŞEB/GÜL) FOTOĞRAFLI

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