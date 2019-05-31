Demokrat Parti’de Bayramın Birinci Günü Bayramlaşma Yapılacak

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Demokrat Parti (DP), Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan Salı günü Demokrat Parti Lefkoşa ilçe binasında bayramlaşma yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilleri ve parti yetkilileri, saat 10.00’da, DP Lefkoşa İlçe binasında partililer ve halkla bayramlaşacak.

(ŞEB/GÜL) FOTOĞRAFLI