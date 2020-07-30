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Demokrat Parti 28 Yaşında

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Demokrat Parti (DP), kuruluşunun 28.’inci yıldönümü nedeniyle sırasıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret etti

30 Temmuz 2020 Perşembe 16:44
Demokrat Parti 28 Yaşında
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Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (.): Demokrat Parti (DP), kuruluşunun 28.’inci yıldönümü nedeniyle sırasıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarını ziyaret etti
DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarını ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, çelenk bıraktı. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen program sonrasında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet ilçe binasında toplanarak kısa bir kutlama gerçekleştirdi.
Koronavirüs dolayısıyla bir etkinlik düzenlenmeyeceğini söyleyen Ataoğlu; “Birlik ve beraberlik ruhu ile birlikte, gönüllerimiz bir, iyi günleri göreceğimiz yakın zamanda bunun da telafisini yaparız” dedi. 

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DP’nin güçlenerek her geçen gün daha da büyüyen bir parti olduğunu ifade eden Ataoğlu; konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Yeni yıldönümümüzle birlikte çalışmalarımıza daha da yoğunluk vererek partinin eski günlerinden daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Tüm ilçelerle birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz. Partimizde oluşan samimi ve sıcak hava her geçen gün bizleri daha da mutlu ediyor.”
(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI            
 

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