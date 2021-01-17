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Demokrat Parti’ye katımlar devam ediyor

DP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu çerçevesinde önceki akşam (15 Ocak 2021) Oscar Otel’de yapılan organizasyonda 100 kişi partiye katıldı.

17 Ocak 2021 Pazar 14:18
Demokrat Parti’ye katımlar devam ediyor
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DP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu çerçevesinde önceki akşam (15 Ocak 2021) Oscar Otel’de yapılan organizasyonda 100 kişi partiye katıldı.

Demokrat Parti yetkilerinin de katılımıyla oluşan organizasyon, koronavirus önlemleri doğrultusunda gerçekleşti. Konukların girişte ateşleri ölçüldü, maske olmayanlara maske verildi.

Katılımların artarak süreceğini belirten DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, konuşmasında organizasyona katılan partililere ‘hoş geldiniz’ dedi. 

Özverili bir şekilde parti için çalışan partililere de ayrıca teşekkür eden Tunalı, “partimiz her geçen gün büyüyor. 6 ilçeden de partimize güç veren arkadaşlar var. Biz kimseye gülücük vermeyeceğiz. Biz güçlü bir şekilde herkesi kucaklayarak, partimizi büyüteceğiz. Bu akşamki organizasyonu yapan partili arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen organizasyonda sınırlı sayıda kişinin organizasyona katıldığını hatırlatan Tunalı, “Katılım organizasyonlarımızı kişi sayısını sınırlı sayıda tutarak peyderpey yapacağız” dedi.

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ATAOĞLU: “DP, AYRININ GAYRININ OLMADIĞI BİR PARTİ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasına başlamadan önce özverili çalışmalarından dolayı katkı koyan herkese teşekkür etti, katılım gösteren partililere “Hoş geldiniz” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda başarıyı hep birlikte elde edeceğiz açıklamasını yapan Ataoğlu, Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi... Hedefimizden hiç bir zaman şaşmadık. Ne mutlu bize ki, bu süre içerisinde Demokrat Parti olarak kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket etmiştir” dedi.

Ataoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Bu bir güven meselesi. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor. Demokrat Parti, kolları geniş, güzel bir aile, bu güzel ailenin içerinde yer alan herkes partimize sahip çıkıyor. Demokrat Parti ayrının gayrının olmadığı, herkese kucağını sonuna kadar açan bir partidir. Bugün sizlerle birlikteyiz, yarın sizlerle birlikte gelenlere kucağımızı açacağız. Bu doğrultuda Demokrat Parti’nin önümüzdeki süreçte ne kadar büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz.”

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Son Güncelleme: 17.01.2021 15:28
Anahtar Kelimeler:
DP Girne İlçe BaşkanlığıDpDemokrat Parti
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