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Demokrat Parti’ye katılımlar nedeniyle toplantı düzenlendi

16 Kasım 2021 Salı 19:15
Demokrat Parti’ye katılımlar nedeniyle toplantı düzenlendi

Demokrat Parti’ye (DP) yeni katılımlar nedeniyle toplantı düzenlendi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, katılım toplantısında,  DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere, parti yetkilileri ve yeni katılım gösteren partililer yer aldı.

DP’nin hak ettiği yere gelmesi için durmak, duraklamak ve vazgeçmenin asla mümkün olmayacağını söyleyen katılımcılar, “Daha yeni başlıyoruz, bu davada Demokrat Parti ile yol yürüyerek, Demokrat Parti’yi hak ettiği en güzel noktalara getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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DP Genel Başkanı Ataoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, Demokrat Parti’ye güç katan yeni üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, katılım gösterenlere teşekkür etti.

“ÜLKEMİZİN HER BİR İNSANI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

Ataoğlu, “KKTC için, geleceğimiz için, gençlerimiz için, kadınlarımız için yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri, büyük ailemizin yeni üyeleri, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağrımıza basıyoruz. Ülkemizin her bir insanı bizim için çok değerlidir. Bu değerleri yaptığımız ve yapacağımız icraatlarla mutlu etmek bizlerin görevidir” dedi.

Partiye katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Gençlerimiz ve kadınlarımızla vizyonuna vizyon katan DP, adaletten, hukuktan, sevgiden, barıştan, hoşgörüden yana olan bir partidir. Herkesi kucaklayarak, bugün sizlerle, yarın sizlerin getireceği yeni üyelerle Demokrat Parti’yi daha güçlü bir şekilde yükseklere çıkaracağız. Birlik ve beraberlik içinde gücümüzü birleştirerek bu ülkeye huzuru, demokrasiyi getireceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 00:20
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