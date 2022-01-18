Demokrat Parti’ye katılım

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Partimize yeni üye olan, bize güç veren, ailemizin birer ferdi olma konusunda karar veren, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aramızda onlara teşekkür ediyor, hoş geldiniz diliyorum. Bizler elimizi taşın altına, koyma tutumu aldık. Bu tutumun getireceği bedelleri ödemek konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor düşüncesiyle, her oluşacak hükümet modeline, ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ diyerek destek verme konusunda kararlıyız. Partimize katılımlar artarak devam ediyor. Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor”

“HALKIMIZI HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”



Demokrat Parti olarak 1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini söyleyen Ataoğlu, “Partililere, vermiş olduğumuz hizmetler ve ilk günkü heyecanımızla bıkmadan usanmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, gailemiz insanımız, memleketimiz, gençlerimiz, geleceğimiz doğrultusunda yola devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz” dedi.KKTC’yi ve KKTC halkını gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Bu sorumluluk ve hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailelerimiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.Başkan Ataoğlu, partiye katılanlara rozetlerini takarken etkinlikte DP İskele İlçe Başkanı Mustafa Öğdü de hazır bulundu.