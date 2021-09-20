banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tarım Bakanlığı: “Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı”
Tarım Bakanlığı'ndan açıklama
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da sorunudur!
Sağlık, muhalefet ve sendikaların da...
Lefkoşa turizmine büyük müjde
Lefkoşa turizmine büyük müjde
banner376

Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni

Demokrat Parti Gelincik Örgütü’nün düzenlediği “Demokrat Parti Katılım Töreni” gerçekleştirildi.

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:45
Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni

DP’den verilen bilgiye göre, Gelincik’teki katılım törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanında bazı parti yetkilileri de katıldı.

Katılım şöleninde konuşan Fikri Ataoğlu, özveriyle çalışan partililere teşekkür ederek, “Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, katılım gösteren ve bu şöleni düzenleyen partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrat Parti ateşinin, her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Ataoğlu; konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

banner341
“Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda inşallah önümüzdeki dönemlerde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Buna inancım tam. Biz bu yola halkımızla birlik ve beraberlik içinde çıktık. Bugüne kadar ne yaptıysak halkımız için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkımız için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe, halkımız bize daha çok sahip çıkıyor.”

KKTC için, gelecek için, gençler için yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ataoğlu, “Sizleri, büyük ailemizin yeni üyeleri, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağrımıza basıyoruz. Sizlerle daha da güçlendik, güçlenmeye de her geçen gün devam ediyoruz” dedi.

Diğer partilerdeki huzursuzluk ve kavgalara değinen Ataoğlu; “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi… Hedefimizden hiç bir zaman şaşmadık. Ne mutlu bize ki, bu süre içerisinde Demokrat Parti olarak kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket etmiştir” şeklinde konuştu.

Katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu, “Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 20.09.2021 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Lefkoşa OSB’yi ziyaret etti
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Lefkoşa OSB’yi ziyaret etti
Süt bedelleri bugün ödendi
Süt bedelleri bugün ödendi
Çiftçiler Birliği: "Eylül ortasına gelmiş olmamıza rağmen kayda değer hiçbir icraat yoktur”
Çiftçiler Birliği: "Eylül ortasına gelmiş olmamıza rağmen kayda değer hiçbir icraat yoktur”
Hava sıcaklığı 34-37 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı 34-37 derece dolaylarında olacak
Özersay: “Bir dönemin sonuna geldik, bunu başbakan da biliyor”
Özersay: “Bir dönemin sonuna geldik, bunu başbakan da biliyor”
Tarım Bakanlığı: “Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı”
Tarım Bakanlığı: “Hellim tescili projesi kapsamında çalışmalar başladı”
Saner, Oktay ile görüşüyor
Saner, Oktay ile görüşüyor
Girne’de okullar ve öğrenci mekanları denetlendi
Girne’de okullar ve öğrenci mekanları denetlendi
Ateş yakma yasağı 31 Ekim'e kadar devam edecek
Ateş yakma yasağı 31 Ekim'e kadar devam edecek
Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı
Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim