Demokrat Parti’de toplu katılım şöleni

DP’den verilen bilgiye göre, Gelincik’teki katılım törenine Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanında bazı parti yetkilileri de katıldı.

Katılım şöleninde konuşan Fikri Ataoğlu, özveriyle çalışan partililere teşekkür ederek, “Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, katılım gösteren ve bu şöleni düzenleyen partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrat Parti ateşinin, her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Ataoğlu; konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda inşallah önümüzdeki dönemlerde hep birlikte daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Buna inancım tam. Biz bu yola halkımızla birlik ve beraberlik içinde çıktık. Bugüne kadar ne yaptıysak halkımız için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz halkımız için çalıştıkça, gayret ettikçe, ter döktükçe, halkımız bize daha çok sahip çıkıyor.”

KKTC için, gelecek için, gençler için yorulmadan, usanmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ataoğlu, “Sizleri, büyük ailemizin yeni üyeleri, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağrımıza basıyoruz. Sizlerle daha da güçlendik, güçlenmeye de her geçen gün devam ediyoruz” dedi.

Diğer partilerdeki huzursuzluk ve kavgalara değinen Ataoğlu; “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi… Hedefimizden hiç bir zaman şaşmadık. Ne mutlu bize ki, bu süre içerisinde Demokrat Parti olarak kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket etmiştir” şeklinde konuştu.

Katılımların her geçen gün arttığını vurgulayan Ataoğlu, “Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.