Demokrat Parti XII. olağan kurultayı yapılıyor

Demokrat Parti XII. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılıyor.
Kurultayda başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.
İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla saat 11.25’te başlayan kurultayda Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu’nun konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçilecek faaliyet raporu ve mali rapor okunacak.
Kurultayda Genel Başkan'ın yanı sıra, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. Oy sayımına 21.00’de başlanacak
Kurultayı Başbakan Ünal Üstel de konuk olarak izliyor.