Demokrat Parti seçim bildirgesini paylaştı

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, seçim bildirgesinde, vizyonun; “uluslararası standartlarda demokratik yapısıyla, liyakatin temel alındığı, tüm kurumları ile kurumsallaşmış ve kalkınmış yapısıyla, refahın adil paylaşıldığı, halkın, devletine güvenerek egemenliğine sahip çıktığı, dünya ile bütünleşmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaratmak” olarak açıklandı.

Seçim bildirgesinde, “ekonomi, tarım ve hayvancılık, sanayi, sağlıklı toplum, yönetimin yeniden yapılandırılması, hukuk, eğitim, çevre ve sosyal politikalar” başlıkları altında çeşitli alt başlıklarla Demokrat Parti iktidarında yapılacaklar anlatıldı.

Bildirgede, DP’nin dürüst, cesur, dinamik, bilgili ve temiz kadroların öncülüğünde, siyaseti yeniden halk ile buluşturmak için sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak, halktan uzaklaşan siyasi yapıyı düzeltecek, halkın yeniden devletine güveneceği ve halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programı ile geleceği tesis etmek üzere, kitlelerin partisi olmak üzere yola çıktığı aktarılıyor.





