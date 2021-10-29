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Demokrat Parti'de deprem !

Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı parti merkez yönetim kuruluna karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı .

29 Ekim 2021 Cuma 01:17
Demokrat Parti'de deprem !

Kazanan Tunçtaşlı oldu Demokrat Parti Genel sekreteri Afet Özcafer’in istifasının ardından, genel sekreterlik vekaletini Demokrat Parti merkez yönetim kurulu, Demokrat Parti tüzüğünde ‘’Genel Sekreter’in yokluğunda Genel Sekreter yardımcısı ona vekalet eder ve onu temsil eder" düzenlemesi olmasına rağmen, Demokrat Parti’nin tek Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı’ya vermeyip oy çokluğu ile almış olduğu kararla kamu görevlisi Hande Kayasal Çelikden’e vermesinin ardından Demokrat Parti Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı 7/1979 sayılı kamu görevleri yasasının 36. Maddesi tahtında Kamu Görevlilerinin seçim ve halkoylaması yasası kuralları saklı kalmak koşuluyla siyasal partilere üye olmayacakları ve kamu görevlilerinin tarafsızlık ilkesine uygun davranmaları kuralının ihlali sebebiyle Hande Kayasal Çelikden’in Demokrat Parti üyeliğinin ve genel sekreter vekaletinin iptali yönünde Av. Şefik Aşçıoğluları tarafından başlatılan hukuk mücedelesini kazanarak, Yüksek Seçim Kurulu Hande Kayasal Çelikden’in Demokrat Parti üyeliğini ve üyeliğe bağlı görevlerini iptal etti.

YENİ GENEL SEKRETER TUNÇTAŞLI

Yüksek Seçim Kurulunun Hande Kayasal Çelikden’in üyeliğini ve dolayısıyla Genel Sekreter Vekilliğini iptal etmesi sonrasında Demokrat Parti Genel Sekreterliği Vekaleten Av. Ali Tunçtaşlı’ya geçmiş oluyor..

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ATAOĞLU YURTDIŞINDA

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yurtdışında olması sebebiyle kendisine ulaşılamadı ve bu konudaki görüşü haber yayına girene kadar öğrenilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiAli TunçtaşlıAfet özcafer
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