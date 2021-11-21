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Demokrat Parti “Çocuk Şenliği” düzenledi

Demokrat Parti, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik şenlik düzenledi.

21 Kasım 2021 Pazar 14:25
Demokrat Parti “Çocuk Şenliği” düzenledi

Demokrat Parti Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, DP Merkez Kadın Örgütü ve ilçe kadın örgütleri tarafından organize edilen şenlikte, çocuklara yönelik eğlenceler gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Lefkoşa Çağlayan Parkı’ndaki etkinliği ziyaret ederek, çocuklarla birlikte vakit geçirdi, sohbet etti.

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Etkinlik kapsamında Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Lefke DP Kadın Örgütü, hazırlanan hediyeleri çocuklarla paylaştı, oyunlar oynadı.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gazimağusa, Girne ve İskele’deki etkinlikler ileriki bir tarihe ertelendi.

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Son Güncelleme: 21.11.2021 15:27
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