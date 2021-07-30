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Demokrat Parti 29 yaşında

30 Temmuz 2021 Cuma 16:45
Demokrat Parti 29 yaşında

ATAOĞLU DEMOKRAT PARTİ’NİN 29’UNCU YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

“DP, KKTC İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ KADER VE GÖNÜL BİRLİĞİNDEN YOLA ÇIKARAK, KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜRÜYEREK KKTC’YE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Demokrat Parti (DP), 29’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu DP’nin kuruluşunun 29’uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında, “Köklü geçmişimiz ve güçlü geleceğimizle Demokrat Parti, siyasi tarihin önemli bir demokrasi savaşçısıdır. 1992 yılında kurulan partimiz, 1993’te ilk DP hükümetiyle Kıbrıs Türk halkının daha çok özgürlük ve demokrasi ile tanışmasına vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

Partinin kuruluş misyonunun devletin ve kamu yönetiminin şeffaflığını gerçekleştirmek için yaptığı başkaldırı ve haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir mücadele olduğunu belirten Ataoğlu, bu uğurda omuzlarında olan yükün sorumluluğuyla yarınlar için çalıştıklarını ifade etti.

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Tüm ilçelerde partide oluşan samimi hava ve birliğin her geçen gün büyüdüğünü, bu durumdan çok memnun olduklarını kaydeden Ataoğlu, “Demokratikleşme, ekonomik vizyon, Kıbrıs sorununa adil, 2 devletli bir çözüm ve AB vizyonu çerçevesinde DP, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kader ve gönül birliğinden yola çıkarak, Kıbrıs meselesinin çözümünde Anavatan Türkiye ile birlikte yürüyerek KKTC’ye sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilmeye, evlatlar göç ederken sessiz kalmaya, KKTC için emek verirken yorulma hakkına sahip olmadığını vurgulayan Ataoğlu, siyasetin halk için yapıldığını unutmadan, siyasetin yeniden insan odaklı zemine taşınması gerekliliği ile hareket ederek, geleceğin siyasetini inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

“KKTC ÜLKÜMÜZ, GÜVENCEMİZ ANAVATAN TÜRKİYE VE TEK ODAĞIMIZ HALKIMIZDIR”

“KKTC ülkümüz, güvencemiz Anavatan Türkiye ve tek odağımız halkımızdır” diye konuşan Ataoğlu, bunun yollara düşmek gerekiyorsa düşeceklerini, dönüşüm olacaksa öncüsü olacaklarını kaydetti ve Demokrat Parti’nin kurulduğu günden bu yana demokrasiden, kurucu lideri Rauf Raif Denktaş’ın ilkelerinden, yolundan ve anavatan Türkiye’nin izinden hiç ayrılmadığını ifade etti.

Ataoğlu mesajına şöyle devam etti:

“Partimizin kuruluşundan bugüne kadar ülkemizi ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ düşüncesiyle bugünlere taşıyan partimizin Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu, DP'nin çıkardığı ilk Başbakan Hakkı Atun, Salih Coşar, yıllarca genel başkanlık yaparak büyük sorumluluk ve emek gösteren Sn. Serdar Denktaş ve partimizin üst kademe görevlerinde bulunan tüm saygıdeğer Demokrat Partililere teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ilk günden bugüne kadar, partimizin değerli mensuplarını kutluyor, hayatını kaybeden gönüldaşlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 29. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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Son Güncelleme: 30.07.2021 17:12
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