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Demokrat Parti 12. olağan kurultayı...

18 Eylül 2022 Pazar 15:15
Demokrat Parti 12. olağan kurultayı...

"Vizyonu ile misyonu ile hedefleri ile. kurumsallığını tamamlamış, vizyonunu ve misyonunu 22’nci yüzyıla hazırlamış bir DP yaratmanın kararlılığı içerisindeyiz."

"İçinde bulunduğumuz konjonktür  DP'nin hükümette kalmasını zorunlu kılmıştır"

Demokrat Parti Genel Başkan adayı  Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Gençlik ve  Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  "Meşalemizi söndürmeyeceğim sözünü vermiştim.  Ve evet gururla ifade ediyorum ki, bu meşalenin ışığını hiç azaltmadım" dedi.

Ataoğlu DP 12 Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, vizyonu, misyonu ve hedefleri ile kurumsallığını 22'inci yüzyıla hazırlamış DP yaratmanın kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.

DP'nin Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda devam ediyor. Kurultay'ın açılışına davetli  olarak, Başbakan Ünal Üstel, DP eski Genel Başkanları  YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da  katıldı.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kurultaydaki konuşmasına, “Partimizin 30’uncu yılında, 12. olağan kurultayını gerçekleştirmekten, partim ve Kıbrıs Türk demokrasisi adına büyük bir onur, büyük bir mutluluk ve şeref duyuyorum” diyerek başladı.

Davetlerini kırmayıp kurultaya katılanları selamlayan Ataoğlu, “30 yıl önce yanan bu ateş; ülkemizin geleceğini aydınlatan, geçmişi geleceğe taşıyan ve Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda özgürce daha güzel, daha refah günlere ulaşmasını sağlayan, her bir Demokrat Partilinin, her bir vatan ve millet aşığının yüreğinde yanan, Demokrat Parti ateşine dönüşmüştür” dedi.

Her şeyin her zaman istedikleri gibi gitmediğini, zaman zaman zor durumlarla karşılaştıklarını ama hiç yılmadıklarını ve hiç vazgeçmediklerini belirten Ataoğlu, "Biz, mevzubahis vatansa, söz konusu Kıbrıs Türkü’nün geleceği ise gün gelir kan kusarız ama kızılcık şerbeti içtik demesini biliriz.  “Hiç bir zaman sorumluluktan kaçmadık ve kaçmayız! Kuruluş amacımız olan demokratik teamüllere ve devletimize olan bağlılığımıza, mücadelemize halkımızın bizlere verdiği güçle devam ediyoruz” dedi.

Hedeflerinin hep, daha müreffeh, daha çağdaş ve daha insanca bir yaşamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına kazandırmak olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin, bütün olumsuz düşüncelere rağmen, her zaman kilitlendiği hedefine, emin adımlarla, cesaretle ve inançla yürümesini bildiğini söyledi.

İçinde bulundukları ekonomik ve siyasi konjonktürün, Demokrat Parti’nin hükümette yer almasını kaçınılmaz kıldığını dile getiren Ataoğlu, “Demokrat Parti, her zaman, ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlığın ve siyasetin ayak oyunlarının bertaraf edilmesinde, ülke dinamiklerinin kişisel değil, toplumsal çıkarımlara dönüştürülmesinde büyük bir siyasi güç olmuştur” dedi.

Gerektiğinde makamları bir tarafa bırakarak, halk için , ülkenin demokrasisi için  ülkenin geleceği için mücadeleyi muhalefette de verdiklerini ve vermeye de hazır olduklarını söyleyen Ataoğlu, “Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, KKTC’nin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ın, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün izinden giden bir neslin evlatlarıyız” dedi.

-“Her zaman dürüst olmayı seçtim”

Tek bir noktada asla taviz vermediğini, bunun da asla yalan söylememesi olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “ Her zaman dürüst olmayı seçtim” dedi.

Samimi olduğu için, her zaman iyi niyetli ve özellikle hoşgörülü olduğu için zaman zaman eleştirildiğine değinen Ataoğlu, ancak söz konusu toplumsal menfaat olursa, hoşgörülü olmadığını, iyi niyetli yaklaşmayacağını belirtti.

Ataoğlu, “Asla kişisel çıkarlarımı, kişisel menfaatlerimi toplumsal menfaatlerin üzerinde tutmadım tutmam. Siyasette olsam da olmasam da buna asla müsaade etmedim, etmem... Etmeyeceğim” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır, DP Genel Başkanlığı görevini büyük bir sorumlulukla yürüttüğünü söyleyen Ataoğlu, “Ülkenin var olan siyasi istikrarsızlığı ve buna bağlı olarak yapısal sorunlara ek olarak bir de insanlığın yüz yılda bir karşılaştığı pandemi sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını, pandeminin ülke sorunlarını daha da görünür, daha da hissettirir hale getirdiğini vurguladı.

Bu ortamda, özellikle ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünü en az zararla atlatmak için mücadele verdiklerini, her zaman yanlarında olan Anavatanla her zorluğu aşacak güce ve inanca sahip olduklarını belirten Ataoğlu, “Doğu Akdeniz’de Türklüğün varlığının teminatı olan bizler haklarımızı ve çıkarlarımızı yine Anavatanımız ile sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Siyasi hayatı boyunca asla kaosa oynamadığını, bölen ve ayrıştıran değil, birleştiren ve kucaklayan olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Zaman zaman Demokrat Parti'nin temel taşlarını yerinden oynatmaya çalışanlara, içten ve dıştan partimize müdahale etmeye çalışanlara da asla fırsat vermedim, vermeyeceğim” dedi.

Partinin de ülkenin de hizmet beklediğine işaret eden Ataoğlu, “Yapılacak daha çok işimiz, yürünecek daha çok yolumuz var, Demokrat Parti istikrarın da güvencesi. Özgürlük ve demokrasi ile başlayan hikayemiz, istikrar ile devam ediyor. Gelecek hayalilerimizi gerçekleştirmek için istikrara ihtiyaç var” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geleceğe  planları, programları  ve hedefleri ile  geleceğe hazır olması gerektiğinin altını çizen Ataoğlu, “Ancak bunun için biz de yani DP de hazırlıklı olmalıdır.  Vizyonu ile misyonu ile hedefleri ile. kurumsallığını tamamlamış, vizyonunu ve misyonunu 22’nci yüzyıla hazırlamış bir DP yaratmanın kararlılığı içerisindeyiz. KKTC’yi ileriye taşımanın yolu ancak ve ancak kendimizi geleceğe hazırlamakla olacaktır” dedi.

-“Demokrat Parti gençliği ve kadın, aklıyla, fikriyle, politikalarımıza yön verir pozisyona gelmiştir”

Gençlere ve kadınlara güvenip, inandıklarını, onların parti içi görev ve sorumluluk almaları için projeler ürettiklerini, bu makamların da onların emaneti olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Bu bilinçle kurumsal vizyonumuzu önümüzdeki dönemde gençler ve kadınlarımız için kurguluyoruz” dedi.

-“Biz sözde değil özde demokrasiye inanıyoruz“

Ataoğlu, iktidarın büyük ortağı ve genel seçim sonrası Başbakan Yardımcılığı makamını tutan Demokrat Parti'nin böylesi dönemde niye kurultay yarışı oluyor diye sorulduğunu kaydederek, " Biz bunun için Demokrat Parti’yiz, Biz bunun için güçlüyüz Çünkü biz sözde değil özde demokrasiye inanıyoruz” diye cevap verdiğini anlattı.

Ataoğlu, konuşmasına şöyle devam etti,

“Bu salonda beni Başkan olarak görevlendirdiğiniz günü hatırlıyorum. Meşalemizi söndürmeyeceğim sözünü vermiştim.  Ve evet gururla ifade ediyorum ki, bu meşalenin ışığını hiç azaltmadım. Sizlerden aldığım güçle hep ileriye baktım, hep geleceğe yürüdüm.

Bu yola çıktığım gün verdiğim sözler aklımda. KKTC’mizi hedeflerine ulaştırmak için yola çıkıyorum demiştim.  Yaşanan onca zorluğa rağmen bu yolculuğumda size duyduğum güven en büyük desteğim oldu. Halka hizmet aşkım ise tek rehberim. Ve bugün karşınızda alnım ak, gönlüm rahat. Sizi hiç utandırmadım. Hakkınızı ve hakkımızı hep korumaya gayret ettim”

En büyük hayalinin daha güçlü bir KKTC olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Biliyorum ki, bu hayal sizin de hayaliniz. Bu yüzden geleceğimiz için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizlere olan inancım ve güvenim sonsuz. Sizin de bana duyduğunuz inancı ve güveni tazelemenizi istirham ediyorum” dedi.

Ataoğlu, “Daha mutlu ve daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hep birlikte inşa edeceğiz. Büyük Demokrat Parti’yi biz koruyacağız. Büyük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni biz  var edeceğiz. El ele, omuz omuza bunu başaracağız” dedi.

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Son Güncelleme: 18.09.2022 18:40
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