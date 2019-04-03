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“demokrasiyi Tasarlamak” Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor

HEDEF IRKÇILIĞA, AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE KARŞI SES YÜKSELTMEK

“demokrasiyi Tasarlamak” Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor

HEDEF IRKÇILIĞA, AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE KARŞI SES YÜKSELTMEK

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:34
“demokrasiyi Tasarlamak” Başlıklı Tasarım Yarışması Düzenleniyor

HEDEF IRKÇILIĞA, AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE KARŞI SES YÜKSELTMEK

YARIŞMAYA SON BAŞVURU GÜNÜ 24 NİSAN…

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Avrupa Kültür Vakfı’nın (European Cultural Foundation) desteğiyle “Demokrasiyi Tasarlamak” başlıklı tasarım yarışması düzenleniyor. Yarışmanın hedefi ırkçılığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşı ses yükseltmek.

Yenidüzen gazetesi tarafından ECF desteğiyle düzenlenecek yarışmaya, 24 Nisan’a kadar başvuru kabul edilecek.

Yarışma, Avrupa’da gelişen ırkçılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek ve Avrupa Birliği yurttaşlarına demokrasiye etkin katılım sorumluluklarını hatırlatmayı hedefliyor.

26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimleri odağında “oy verme hakkı”nı temel alan yarışmada “Bu Kez Oy Kullanıyorum” sloganı öne çıkıyor.

BİRİNCİYE 5.000 TL ÖDÜL

Derya Beyatlı’nın ‘Proje Koordinatörlüğü’nü yaptığı Demokrasiyi Tasarlamak Projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere toplam 9 bin 500 TL ödül verilecek. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye de bin 500 TL ödül verilecek yarışmada, dereceye giren tasarımlar yanı sıra sergilenmeye değer bulunanlar da Yenidüzen’in web sayfasında yayınlanacak.

Ayrıca, birincilik alan tasarımlara billboardlarda da yer verilecek.

BANNER TASARIMI

“Banner Tasarımı” üzerinden düzenlenecek yarışma, 18 yaşını doldurmuş Kıbrıs’ta ya da Avrupa’da yaşayan herkese açık olacak.

Katılımcılar tasarımlarını 1.200 x 250 pixel ebatlarında Gif ya da JPG olarak ve RGB formatında düzenleyecek, ayrıca, billboard için de uyarlanabilecek şekilde tasarlayacak.

Tasarımlar 24 Nisan tarihinde, Kıbrıs saatiyle 18.00’a kadar avrupa@yeniduzen.com mail adresine gönderilebilecek veya Yenidüzen gazetesine elden teslim edilebilecek.

Daha ayrıntılı bilgi ve başvuru kriterleri www.yeniduzen.com web sitesinden temin edilebilir.

(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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