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Demokrasi Şehitleri Anıldı

Lefkoşa, 15 Şubat 20 (.): Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler, Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törende ‘demokrasi şehitleri’ olarak adlandırılan 12 kişi için saygı duruşunda bulunularak konuşmalar yapıldı.

Demokrasi Şehitleri Anıldı

Lefkoşa, 15 Şubat 20 (.): Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler, Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törende ‘demokrasi şehitleri’ olarak adlandırılan 12 kişi için saygı duruşunda bulunularak konuşmalar yapıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 18:13
Demokrasi Şehitleri Anıldı

Lefkoşa, 15 Şubat 20 (.): Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler, Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törende ‘demokrasi şehitleri’ olarak adlandırılan 12 kişi için saygı duruşunda bulunularak konuşmalar yapıldı.
Törende konuşan Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan Kıbrıs’ta toplumsal barışı savunan insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını isteyen ve aktif görev alan kişilerin o dönemlerde karanlık güçler tarafından öldürüldüğünü anımsatarak “ onların ilke ve değerlerini savunmaya devam edeceğiz açtıkları yolda ilerleyeceğiz” dedi.
Anma töreninde konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de demokrasi şehitlerini saygıyla andı.
Özyiğit, “Onlar inanç ve değerleri uğruna hayatlarını hiçe saydılar. Onların mücadelesi bize ışık tutmaktır. Hala daha kalıcı bir barışa ulaşamadık. Hala daha kendi ayakları üzerinde duran kendi kendini yöneten, kendi kararlarını kendi alan bir toplum olmadık” dedi.

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Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Uğrunda mücadele ettikleri şeyler dünyada her insanın çok doğal olarak istediği, içinde yaşamasını arzu ettiği bir yapıydı, bir demokrasiydi, bir barıştı ancak çok ağır bedeller ödemek zorunda bırakıldılar” dedi.
Erhürman, “ Bu mücadele yolunda kendi yaşamlarını hiçe saymak zorunda bırakıldılar ve tabiki onların bu ağır bedelleri ödemesi bugün bu mücadeleyi sürdürmekte olan bizlere de büyük görevler yüklemektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından demokrasi şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı.
(BRT/HAS/SEL) FOTOĞRAFLI
 

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