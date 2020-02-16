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Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Kongresi Yapıldı

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği 3’üncü Olağan Kongresi,  Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) binasındaki Ahmet Sadi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Kongresi Yapıldı

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği 3’üncü Olağan Kongresi,  Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) binasındaki Ahmet Sadi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

16 Şubat 2020 Pazar 11:31
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Kongresi Yapıldı

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği 3’üncü Olağan Kongresi,  Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) binasındaki Ahmet Sadi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, kongrenin açılışı Dernek Başkanı Burhan Eraslan tarafından yapıldı. Ardından Kongre Başkanlık Divanı oluşturuldu. Divan Başkanlığını Kadri Fellahoğlu’nun yaptığı kongrede Faaliyet ve Mali Raporlar görüşüldü, yeni dönemin Yönetim ve Denetim Kurulları seçildi.
Yeni dönem Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oluştu: 

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“Başkan Burhan Eraslan, Asbaşkan Ali Gulle, Genel Sekreter Ertan İnce, Sayman Suphi Özpaşa, Faal Üyeler Turgut Çalıcı, Doğan Arşehit ve İbrahim Korhan. 
Denetleme Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Hasan Felek, Ahmet Okan ve Şerife Korucan.”
Organların seçilmesinin ardından Dilek ve Temenniler gündeminde söz alan üyeler yeni çalışma döneminden beklentilerine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.
 

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Son Güncelleme: 16.02.2020 14:42
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