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Demirhan'da Vücuduna İnşaat Demiri Saplanan Köpek Ortak Çaba İle Kurtarıldı!

13 Ocak 2023 Cuma 11:09
Demirhan'da Vücuduna İnşaat Demiri Saplanan Köpek Ortak Çaba İle Kurtarıldı!

Önce Lefkoşa İtfayesine bir köpeğin inşaatın damından düşerek yaralandığı ve inşaat demirinin köpeğe saplandığı ihbarı geldi. Lefkoşa İtfaiyesi olayı Demirhan Polis Karakolu'na bildirdi ve hayvanın bulunduğu yerden kurtarılması için 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak Taşkent Doğa Parkı'ndan destek istedi. Demirhan Polisi bu arada hemen olay yerine ulaştı. DoğaPark Kurtarma ekibi dışarıda olduğu için vakit kaybetmemek adına hemen bölgedeki Petrumi Veteriner Kliniği'nden Vet. Hek. Mutlu Töre ile iletişime geçerek hayvan için gerekli olan sakinleştirici ilaçları temin ederek İtfaiye ile beraber olay yerine ulaştı. Gerekli hazırlıkların ve ilaç tatbikinin yapılmasının ardından itfaiye ekipleri hayvana saplanan demiri keserek hayvanın serbest kalmasını sağladı. DoğaPark ekibi tarafından Ankavet Hayvan Hastanesine ulaştırılan zavallı köpeğe ilk müdahaleyi Vet. Dr. Tunç Adataş ve Vet. Hek. Emral Özçakmaklar gerçekleştirdi. Hayvana bölgedeki vatandaşlar ve hayvanseverler de sahip çıktı. 24 saat müşahede altında tutulacak olan hayvanın durumu iyi, inşallah tamamen iyileştikten sonra ona evini açacak birini bulacak ve kalıcı yuvasına sahiplendirilecek. Hayvanın tedavi masrafları katkı için yardım kampanyası açılacağı bilgisi tarafımıza ulaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekip arkadaşlarımız inşaatın damından düşerek böyle bir yaralanmanın mümkün olamayacağını tespit ettiler. Köpeğn tam olarak nasıl bu şekilde yaralanmış olabileceği bilinmiyor.

Herkesin bildiği üzere normalde evcil hayvanlar DoğaPark'ın kapsamında değil. Fakat böyle olağanüstü bir duruma duyarsız kalmak olmazdı. Buradan özellikle duruma soğukkanlılık ve profesyonel bir şekilde yaklaşan, olayı aceleye getirmeden doğru olanı yaparak uzman desteği talep eden İtfaiye ekiplerine ve Demirhan polisine, hayvanın kurtulmasına katkı koyan hayvansever arkadaşlara, veteriner hekimlerimize ve kurtarma ekibimize teşekkür ederiz. Hepimizin sayesinde doğru müdahale ile bir can kurtarıldı.

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