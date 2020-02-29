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Demir Yumruk yine affetmedi

Ülkemizin gururu “Demir Yumruk” lakaplı Milli Boksörü Metin Turunç İngiltere’nin Leeds şehrinde İngiliz rakibi Ashley Barker ile girdiği kemer müsabakasında kemeri takan isim oldu.

Demir Yumruk yine affetmedi

Ülkemizin gururu “Demir Yumruk” lakaplı Milli Boksörü Metin Turunç İngiltere’nin Leeds şehrinde İngiliz rakibi Ashley Barker ile girdiği kemer müsabakasında kemeri takan isim oldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi 08:48
Demir Yumruk yine affetmedi
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Ülkemizin gururu “Demir Yumruk” lakaplı Milli Boksörü Metin Turunç İngiltere’nin Leeds şehrinde İngiliz rakibi Ashley Barker ile girdiği kemer müsabakasında kemeri takan isim oldu. Yaptığı işlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dünyada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan “Demir Yumruk” Metin Turunç bu kez İngiltere’de kemer müsabakasına çıktı. 28 Şubat’ta İngiltere’de yapılan ve Boks Federasyon Başkanı Yıltan Zabit ile İngiltere’ye giden Milli Boksör, İngiliz rakibi Ashley Barker ile Leeds bölgesi kemer müsabakasına çıktı. 2 raund’ta rakibini ser bir sağ kroşe ile nakavt eden Turunç hem kemeri taktı, hem de bayrağımızı dalgalandırdı. Ajans 392’ye açıklama yapan Metin Turunç, aldığı kemeri ülkeye armağan ettiğini belirterek, ülkenin isminin her yerde duyulması için elinden geleni yaptıklarını ifade etti. “Vatan Sağolsun” Turunç ayrıca İdlip’ten gelen acı habere de dikkat çekerek, “acı haberi öğrendim ve çok üzüldüm, şehadet şerbeti içen askerlerimize Allahtan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum, vatanımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Demir YumrukMetin Turunç
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