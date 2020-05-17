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Demir Yumruk demiri yumrukladı

Covid-19 nedeniyle antrenmanlarını yalnız yapan “Demir Yumruk” Lakaplı Milli Boksör Metin Turunç antrenmanlarda bu kez kum torbası yerine mutfak tüpü kullandı.

17 Mayıs 2020 Pazar 19:23
Demir Yumruk demiri yumrukladı
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Yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandırarak göğüsleri kabartan ve ülkesine kemerlerle dönen “demir yumruk” lakaplı Metin Turunç antrenmanlarına devam ediyor.

Covid 19 nedeniyle günlerdir kimseyle zorunlu olmadığı sürece temas etmeyen Demir Yumruk, zamanının büyük kısmını antrenman yaparak geçirdi. Devletin uyarılarını dikkate alan Turunç, 2 aylık süre zarfında antrenmanlarını yalnız başına yaparken, antrenmanda kullandığı araç- gereçler dikkatlerden kaçmadı.

Alışılmışın dışında çalışma yapan Turunç, şimdiye kadar kum torbasını yumruklarken karşımıza çıkarken, bu kez mutfak tüpünü yumrukluyor olması da şaşkınlık yarattı. Gücüyle rakiplerine resmen göz dağı veren Turunç, kendisine neden “Demir Yumruk” dendiğini bu kare ile göstermiş oldu.

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Ajans 392’ye açıklama yapan Metin Turunç, 2 aylık süre zarfı içerisinde kendisinin de herkes gibi eve kapandığını, mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmadığını ifade ederek, zamanını genel anlamda antrenman yaparak geçirdiğini ifade etti.

Tüp ile yapılan antrenmanların nedeni sorulduğunda Turunç, “bizim için çalışmanın şekli yok, kum torbası, tüp- demir- çelik önemli değil. önemli olan inanç ve konstantre.” ifadelerine yer verdi.

Maçları, Yurt dışı müsabakalarını özlediğini dile getiren Turunç, “Ülkemize daha getirecek çok kemerimiz var, daha çok bayrağımızı dalgalandıracağız, marşımızı okutacağız.. Bu sürede çalışmalarımızı sürdürdük, rehavete kapılıp yatmadık, her gün daha çok çalıştık, iyi beslendik, gücümüzü koruduk, yarın maç olsun, gideriz, çıkarız, kemeri alır, marşımızı okutur geliriz, hazırız” şeklinde konuştu.

Turunç tüm islam aleminin Ramazan ayını da kutlayarak “İnşallah hayat normale döndüğünde maçlar başlar, bizler de ülkemiz adına dün olduğu gibi bugün de birşeyler yapmaya çalışırız” dedi.

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Son Güncelleme: 17.05.2020 19:50
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