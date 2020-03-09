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Demir yüklü gemi hala gizemini koruyor

Aslanköy’de bir şirkete satıldığı tespit edildi

Demir yüklü gemi hala gizemini koruyor

Aslanköy’de bir şirkete satıldığı tespit edildi

09 Mart 2020 Pazartesi 17:28
Demir yüklü gemi hala gizemini koruyor
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2020 Şubat ayı içerisinde Türkiye’ de, Kocaeli Hereke limandan 3000 ton demir yüklü olarak Libya’ ya gitmek üzere Suriye uyruklu zanlı 1 Mustafa Hassan Shhadeh kaptanlığında denize açılan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarası gemi sahibinin bilgisi dâhilinde yolculuk sırasında değiştirilerek sahte isimde belge düzenlenerek 20.2.20 tarihinde Gazimağusa limanına geldi.

Gemi limana geldikten sonra, zanlı 1 gemideki demir yükünü zanlı 2 Mustafa Öz’ ün direktörü olduğu ve KKTC de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa liman başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdü. Olayın polise intikal etmesinden sonra 5.3.20 tarihinde zanlı 1, 6.3.20 zanlı 2 derdest emri gereğince tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarmışlar ve haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 9.3.20 tarihinde sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para temini ve hırsızlık mal kabulü suçlarıyla ilgili ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün daha tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Ayhan Arabi, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Arabi zanlı 1 kaptanlığında Lady Maria isimli geminin 2020 Şubat ayı içerisinde Kocaeli Hereke limanından 3000 Ton demir yükü ile Libya’ ya gitmek üzere denize açıldığını, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgi ve direktifi ışığında geminin ismi ile seri numarasının değiştirilerek sahte belge hazırlandığını aktardı.

Gemi Gazimağusa limanına geldikten sonra zanlı 1, demir yükünü KKTC de faaliyet gösteren zanlı 2 nin direktörlüğünü yaptığı bir inşaat şirketine teslim edeceğine dair hazırladığı sahte manifesto ve gemiye ait belgeleri Gazimağusa Liman Başkanlığına vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü belirten Arabi, şikayet üzerine zanlı 1’ in 5.3.20 tarihinde, zanlı 2 nin de 6.3.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların 6.3.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edildiğini aktaran Arabi bu süre içerisinde sürdürülen tahkikatta konu demirlerin zanlı 2 tarafından Aslanköy’ de faaliyet gösteren H.O Ltd isimli bir şirkete 1.238.528 dolar karşılığı satılmak suretiyle sahtekârlıkla para temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade verdiklerine dikkat çeken Arabi, mesele ile ilgili 2 kişinin arandığını, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında alınacak olan ifadeler olduğu,  GSM şirketlerine yazılan yazılara da henüz bir cevap gelmediğini belirttikten sonra zanlılar aleyhine 1’ er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa LimanıMustafa Hassan ShhadehGemi
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