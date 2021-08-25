“Delirenler” sokak tiyatrosu Güzelyurt’ta sahnelendi

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) organize ettiği, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Alpay Volkan Sanat Derneği, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçay Kültür ve Sanat Derneği, Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği ve Güzelyurt Sanat Derneği’nin ev sahipliği yaptığı ve Güzelyurt Belediyesi’nin destek verdiği “Delirenler” sokak tiyatrosu, Güzelyurt Belediyesi Festival Alanı’ndaki amfi tiyatroda halka sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre “Delirenler” oyunu, sanatın diliyle yansıttığı ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarla izleyiciyi eleştirel mizah anlayışıyla buluştururken, bu sorunlara karşı da bir sanatsal direniş eylemini gerçekleştirdi.

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek sahnelenen oyunu, aralarında Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu 300’ü aşkın kişi izledi.

Oyun sonunda, organizasyon komitesi adına Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Reşat Kansoy yaptığı konuşmada, sanatçılara ve seyircilere teşekkür ederek oyunculara çiçek takdim etti.

Kansoy konuşmasında, “Delirenler” oyununun topluma ayna tuttuğunu ve toplumsal varoluş mücadelesinin hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



Oyunun yazarı ve yönetmeni Yaşar Ersoy ise yaptığı konuşmada, Bu Memleket Bizim Platformuna, ev sahipliği yapan sivil toplum örgütlerine ve coşkulu katılımı gerçekleştiren seyircilere teşekkür ederek, sanatsal ve kültürel varoluşlarını üretimleriyle sürdüreceklerini belirtti.

Bir Sanatsal Direniş Eylemi olarak sahnelenen “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, gazete haberlerinden ve öğretmen Hatice İncirli Teralı’nın sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak, Yaşar Ersoy tarafından yazıldı ve kurgulandı. Ayrıca oyunda, Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levent’in şiirlerine de yer verildi. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol aldı.

“Delirenler” sokak tiyatrosu, 31 Ağustos Salı günü, saat 19.30’da Alsancak Belediyesi Milli Parkı’nda The Heaven Restaurant arkasında seyircilere sunulacak.



