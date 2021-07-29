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“Delirenler” Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında sahnelendi

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) tarafından düzenlenen sokak tiyatrosu “Delirenler” dün akşam Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında sahnelendi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:45
“Delirenler” Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında sahnelendi

Yaşar Ersoy’un yazıp, kurguladığı oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu ve afişini Umut Ersoy’un yaptığı oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol alıyor.
Oyun, 11 Ağustos Çarşamba günü Lefke’de Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde, 18 Ağustos Çarşamba günü ise Gazimağusa Buğday Cami alanında sunulacak. BMBP’den yapılan açıklamaya göre, oyun ilerleyen günlerde ülkenin farklı bölgelerinde de seyirciyle buluşacak. 
Oyunu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, BMBP temsilci örgütleri ve halk izledi.
Oyunun sonunda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sanatçıları tebrik ederek, onlara barışın sembolü olarak “Barış Afişini” armağan etti. 

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BMBP adına bir konuşma yapan Şener Elcil, sanatçılara ve geceye katılanlara çiçek takdim ederek, teşekkür etti. Elcil yaptığı konuşmada, her türlü müdahaleye karşı direneceklerini belirtti. 
Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy da Lefkoşa Türk Belediyesi başkanına ve BMBP’ye, verdikleri destek ve halkın coşkulu katılımından dolayı teşekkür etti.  
Ersoy, oyunu yazarken sosyal medya paylaşımlarından yararlandığı öğretmen Hatice Teralı İncirli’yi sahneye davet ederek, izleyiciyi birlikte selamladı.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2021 22:29
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