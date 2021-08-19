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“Delirenler” Mağusa’da izleyiciyle buluştu

“Delirenler” Sokak Tiyatrosu, Gazimağusa’nın tarihi mekanı Buğday Cami alanında izleyiciyle buluştu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
“Delirenler” Mağusa’da izleyiciyle buluştu

Bu Memleket Bizim Platformu’ndan (BMBP) yapılan açıklamaya göre, platformun organize ettiği sokak tiyatrosuna, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Kadın Merkezi, Mağusa Kültür Derneği, Hayata Dokun Hareketi, KT İzci Örgütü ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ev sahipliği yaptı ve Gazimağusa Belediyesi destek verdi.

İzleyenleri bugün ve yakın tarihle yüzleştiren “Delirenler” oyununu 500’ü aşkın seyirci izlerken, oyun boyunca sık sık sanatçılar alkışlandı.

Geceye, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve eşi, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bazı sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve BMBP’nin temsilcileri katıldı.

Oyun sonunda, organizasyon komitesi adına Mağusa İnisiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı sanatçılara ve tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

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“Bir sanatsal direniş eylemi” olarak sahnelenen “Delirenler” Sokak Tiyatrosu, gazete haberlerinden ve Hatice İncirli Teralı öğretmenin, sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak, Yaşar Ersoy tarafından yazıldı ve kurgulandı.

Oyunda, Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levent’in şiirlerine de yer verildi. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy yaptı.

Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Barış Refikoğlu ve Umut Ersoy rol alıyor.

“Delirenler” Sokak Tiyatrosu, 24 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Güzelyurt Festival Alanı’nda seyircilere sunulacak.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 12:17
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