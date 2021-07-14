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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, 28 Temmuz’da

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu gösterisi, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Lefkoşa Belediyesi’nin “Merkez Lefkoşa” açık alanında halka ücretsiz sunulacak. 

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:30
“Delirenler” adlı sokak tiyatrosu, 28 Temmuz’da

BMBP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir “sanatsal direniş eylemi” olan “Delirenler” yapılacak program çerçevesinde diğer yerleşim yerlerinde de halka sunulacak.
Oyunu, gazete haberlerinden ve öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak Yaşar Ersoy kurgulayıp yazdı.
Açıklamaya göre Yaşar Ersoy; Nazım Hikmet, Faize Özdemirciler, Neşe Yaşın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı
Müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini Umut Ersoy’un yaptığı oyunun, afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. 

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Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.  
Platform, tüm halkı oyunu izlemeye çağırdı.

 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 14:26
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