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Değirmenlik’te 3 yeni vaka

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgede dün yapılan 728 PCR testi sonucunda 3 pozitif vakaya rastlandığını, 725 kişinin  test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 12:15
Değirmenlik’te 3 yeni vaka
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Testlerde Değirmenlik Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Sağlık Bakanlığı'na, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karavezirler, “Sosyal mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim” mesajını iletti.
Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede bir sonraki PCR testleri 11 Şubat’ta 09.00-16.00 saatleri arasında Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç)  yapılacak.

PCR Testlerine, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına  şu  programa uygun olarak gelinmesi rica edildi:
“09.00-10.30 Gaziköy
10.30-11.30 Meriç
11.30-12.30 Balıkesir

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13.00-14.00 Dilekkaya
14.00-16.00 Erdemli
14.00-16.00 Kırıkkale
14.00-16.00 Yiğitler”
 

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Son Güncelleme: 09.02.2021 13:25
Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik Pozitif VakaAli Karavezirler
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