Değirmenlik Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle “kan Bağışı Kampanyası”nın İkincisinin Başlatıyor

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki köylerde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile “Kan Bağışı Kampanyası”nın ikincisinin başlatılacağını açıkladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku ile bir araya geldi. Görüşmede Değirmenlik Belediyesi Halka İlişkiler Birimi Sorumlusu Huriye Öztümen de hazır bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde “Kan Bağışı Kampanyası” gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu yılki kan bağışı organizasyonlarının ilk etapta Değirmenlik’te başlatılacağını, daha sonra da etap etap Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı diğer köylerde sürdürüleceğini vurguladı.

İlk kan bağışı organizasyonu 5 Eylül Cumartesi günü, saat 09.00-14.00 saatleri arasında, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından Kan Bağışçısı Kazanım Personeli Şerife Tutku ise açıklamasında; gerek hava sıcaklıklarının yüksek olması, gerekse Covid 19 salgınından dolayı kan bağışlarında azalma yaşandığını, bunun da stokları kritik seviyelere düşürdüğünü kaydetti. Kan’ın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu söyleyen Tutku, düzenli kana ihtiyaç duyan hasta gruplarının tedavilerinin aksadığını belirtti.



Şerife Tutku, “Kan sadece insan bedeninde üretilmektedir ve alternatifi yoktur. Sadece gönüllü kan bağışlarıyla elde edilebilir. Bu yüzden her bir sağlıklı bireyin düzenli kan bağışı yapması çok önemlidir” dedi.KİMLER KAN BAĞIŞI YAPABİLİR?18-65 yaş arası 50 kilo üzeri her sağlıklı birey (erkekler 3 ay ara ile, kadınlar 4 ay ara ile) kan bağışında bulunabilir.Kan bağışından önce yemek yenilmesi, bir gece önce 4 saatten fazla uyuku uyunması ve son 24 saat içerisinde alkol tüketiminin olmaması gerekmektedir.Bağışçılar kan bağış formu doldurulduktan sonra, sağlık kriterlerinin uygun bulunması durumunda kan verebilirler.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI