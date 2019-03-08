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Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’ndan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 8 Murat 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Altın Kalpler Korosu, Paşa Eğitim katkılarıyla düzenlediği konserin gelirini, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’ndan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 8 Murat 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Altın Kalpler Korosu, Paşa Eğitim katkılarıyla düzenlediği konserin gelirini, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:41
Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’ndan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış

Lefkoşa, 8 Murat 19 (.): Değirmenlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Altın Kalpler Korosu, Paşa Eğitim katkılarıyla düzenlediği konserin gelirini, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, bağış, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nı ziyaret eden Adem Soyel ve Paşa Eğitim Direktörü Cenk Paşa tarafından Vakıf Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil’e teslim edildi.
Vakıf Halkla İlişkiler Sorumlusu Zalihe Karagil yaptığı konuşmada, başta organizasyonu mümkün kılan Adem Soyel, Cenk Paşa, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Altın Kalpler Korosu Şefi Murat Çırakoğlu ve koro ekibine ve bilet alarak destek veren herkese teşekkür etti.
(ID/HA)        FOTOĞRAFLI
 

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