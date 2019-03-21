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Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Değirmenlik Belediyesi, 22 Mart Cuma günü, saat 10:30’da belde ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek.

Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Değirmenlik Belediyesi, 22 Mart Cuma günü, saat 10:30’da belde ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek.

21 Mart 2019 Perşembe 15:31
Değirmenlik Belediyesi 400 Öğrenciyle Fidan Dikecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Değirmenlik Belediyesi, 22 Mart Cuma günü, saat 10:30’da belde ilkokulları ile işbirliği içerisinde fidan dikimi gerçekleştirecek.

“Orman Bayramı” nedeniyle gerçekleşecek etkinlikte, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Dilekkaya İlkokulu’ndan yaklaşık 400 öğrenci, okul müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte fidan dikecek.

Yeniceköy-Beyköy eski Karpaz yolu üzerinde bulunan, Çatanak Mevki-Cihangir’de gerçekleşecek etkinliğe, halk da katılabilecek.

  (FG)

 

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