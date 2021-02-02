Değirmenlik sakinlerine duyuru

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, sosyal Mesafeyi koruyabilmek için randevu sistemiyle çalışılacak. Değirmenlik Sağlık Merkezine bağlı olan Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Cihangir, Beyköy, Balıkesir, Düzova, Gaziköy, Meriç köylerinde ikamet eden ve Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların arayarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru için aranacak numaralar şöyle; “Değirmenlik Sağlık Merkezi (0392) 232 34 64 ve Değirmenlik Belediyesi 0533 888 25 08 – 0542 888 2540”

Çukurova Kalavaç ve Yeniceköy için ise Serdarlı Sağlık Merkezi’nde Covid-19Aşılaması Devam Ediyor



AKDOĞAN SAĞLIK MERKEZİ

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler için de Akdoğan Sağlık Merkezi’nde aşılama başlayacak. Randevu için yine yukarıdaki Değirmenlik Belediyesi telefonları aranarak randevu alınabilecek.



