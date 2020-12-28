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Değirmenlik Lisesi'nde de tarama yapılacak

Bir öğrencinin testinin pozitif çıkması nedeniyle tarama ve test yapılacak okullara Değirmenlik Lisesi de eklendi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:25
Değirmenlik Lisesi'nde de tarama yapılacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de katıldığı programa  Değirmenlik Ortaokulu’nda bir  pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

8’inci sınıf bir kız öğrenicinin pozitif olduğu 10’uncu sınıftaki kardeşinin de  temaslı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Bulaş burada da okuldan değil. Bu kızımızın babasından  vaka okula geliyor" dedi.

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PCR testi yapılacak

Değirmenlik Lisesi’nde pozitif vaka çıkması üzerine söz konusu öğrencinin sınıfındaki öğrencilere ve derse giren öğretmenlere bugün PCR testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin bugün Değirmenlik Lisesi’nde tarama ve PCR testleri yapacağı öğrenildi ancak yoğunluk nedeniyle saat 12.50 itibarıyla halen çalışmaların başlamadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik Lisesi Pozitif Vaka
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