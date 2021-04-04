banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi

Ağır yük kamyonlarının Değirmenlik-Çatalköy Yolunda oluşturduğu hasar, bugün yapılan tıraşlama ile giderildi.

04 Nisan 2021 Pazar 19:45
Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi
banner337

Belirli aralıklarla 25 santim civarında oluşan çökmeler ve tümsekler, Karayolları Dairesi ekiplerinin hafta sonu gösterdiği çalışma ile düzeltildi.

banner341
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, hafta boyunca yapılan planlamanın ardından, yoğun bir çaba ile yolun hafta içi yoğunluğuna hazır hale getirildiğini belirtti.

Canaltay, iş planının trafiğin yoğun olmadığı pazar günü için planlandığını ifade ederek, “Yol güvenliği bizim için son derece önemli. Bu çalışma ana proje dışında tamamen geçici ve yol güvenliğinin, trafiğin sorunsuz ilerlemesi için yapıldı. Ana hedeften kopmadan, yol güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 04.04.2021 19:50
Anahtar Kelimeler:
çalışmaYolKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka
KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akpınar'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akpınar'a ziyaret
Çakıcı: “Ekonomik olarak içinden geçilen zor süreçte vergi reformu  gerekli”
Çakıcı: “Ekonomik olarak içinden geçilen zor süreçte vergi reformu  gerekli”
Üstel, "Kapılı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz"
Üstel, "Kapılı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı
Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti
Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti
Saner: “Rum yönetiminin hala Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türklerini öldüren EOKA zihniyetine sahip çıkması kabul edilemez”
Saner: “Rum yönetiminin hala Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türklerini öldüren EOKA zihniyetine sahip çıkması kabul edilemez”
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: “Artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorundayız”
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: “Artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorundayız”
Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"
Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"
CTP, ‘Belediyecilik Vizyon Çalıştay'ı’ düzenliyor
CTP, ‘Belediyecilik Vizyon Çalıştay'ı’ düzenliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim