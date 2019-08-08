Değirmenlik Çataldere Göleti’nin su kapasitesinin arttırılması görüşülüyor

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve ekibi ile Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, bugün, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile birlikte gölette incelemelerde bulundu.

Değirmenlik Belediyesi ekipleri ve Minareliköy bölge halkının da katıldığı incelemeler sırasında, su kapasitesinin arttırılması için ne yapılabileceğinin konuşuldu. İnceleme sırasında bölgenin ve zeytin ağaçlarının sulanması konusu da görüşüldü.



Ali Karavezirler, şu anda Değirmenlik Çataldere mevkiinde bulunan göletin, sulama için konulan borularının tıkalı olduğunu ve bu boruların açılması amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışılacağını kaydetti.Karavezirler, mevsim şartlarına göre tıkalı borularının ne zaman yapılacağı konusunda da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.