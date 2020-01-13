Değirmenlik Belediyesi'nin yaptırdığı içme-kullanma suyu tahlilleri temiz…

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, içme-kullanma suyu analizleri Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarında yapılırken, “koliform bakteri”, “e.coli” ve “enterokok”ta yapılan deney sonuçlarına göre suların temiz olduğu açıklandı.
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi’nin, 2019 Aralık ayını kapsayan ve Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarlarına göndermek suretiyle, su örneği alarak tahlil yaptırdığı yerler şöyle:
Balıkesir Köy Çeşmesi TEMİZ
Meriç Köy Çeşmesi TEMİZ
Gaziköy Köy Çeşmesi (Büst Yanı) TEMİZ
Gaziköy Köy Çeşmesi (Köy Girişi) TEMİZ
Dilekkaya Köy Çeşmesi TEMİZ
Kırıkkale Köy Çeşmesi TEMİZ
Yiğitler Köy Çeşmesi TEMİZ
Ercan Çeşme Suyu TEMİZ
İçme – Kullanma Suları İçin:
|
Parametre
|
Parametrik değer (sayı/100 ml)
|
Escherichia coli (E.coli)
|
0
|
Enterokok
|
0
|
Koliform
|
0