Değirmenlik Belediyesi'nde rotasyon usulü çalışılacak

Belediye Başkanı Ali Karavezirler açıklamasında; “Hassas bir dönemden geçtiğimiz ve Covid-19 (Korona virüs) ile ilgili vaka sayılarının arttığı bu günlerde, pandemi ile ilgili gereken tüm önlemlerin alınması ve maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Değirmenlik Belediyesi olarak bu kurallara uygun bir şekilde, 7 Şubat tarihine kadar rotasyon usulü halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.



