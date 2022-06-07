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Değirmenlik Belediyesi Halk Meclisi toplantıları sürüyor

07 Haziran 2022 Salı 10:57
Değirmenlik Belediyesi Halk Meclisi toplantıları sürüyor

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in, halkı dinlemek ve bölgesel sıkıntılara halk ile birlikte çözümler bulmak amacıyla başlattığı “Halk Meclisi” toplantıları devam ediyor.

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Değirmenlik Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Erdemli, Yiğitler, Gaziköy, Meriç, Düzova ve Balıkesir köylerinde düzenlenen toplantılarda Karavezirler’in görevde olduğu 3 yıllık süre boyunca (2018 Haziran-2021 Haziran) her köyde ne yaptığına dair hazırlattığı kitapçıklar da dağıtıldı, bölgenin daha da kalkınabilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Cihangir - Beyköy, Demirhan, Minareliköy ve Değirmenlik’te de toplantılar düzenlenecek. Toplantılara Karavezirlere, Belediye Meclisinden bazı üyeler de eşlik ediyor.

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