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Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor

Creditwest Bank ve Değirmenlik Belediyesi işbirliği ile Değirmenlik Belediyesi’ne ait faturalar Creditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden anında ödenebiliyor.

06 Nisan 2021 Salı 15:15
Değirmenlik Belediyesi fatura ödemeleri, Creditwest Bank şube ve dijital kanalları aracılığıyla anında gerçekleşiyor
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Değirmenlik Belediyesi’nin ilk kez bir banka ile yaptığı anlaşma uyarınca Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de faturalarının düzenli olarak anında ödenmesini sağlayabiliyor.

Konu ile ilgili anlaşmasına Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu ve ekibi ile Değirmenlik Belediyesi yetkilileri katıldı.

KARAVEZİRLER: YEREL YÖNETİMLERDE TEKONLOJİYİ KULLANARAK HİZMET VERMELİYİZ

Bu işbirliği ile ilgili bilgi veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler görev süreleri boyunca halka hizmet için dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda birçok girişim yaptıklarını belirtti. Kaynakların doğru ve etkin kullanımında yeni teknolojilerin birçok faydası olduğunu belirten Karavezirler, teknolojiyi kullanan kurum ve firmalara işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Creditwest Bank ile yaptıkları işbirliği uyarınca artık Creditwest Bank şubelerinden, dijital kanallarından yapılan  su, emlak, trafik, işyeri vergisi ve diğer borç ödemelerinin anında Değirmenlik Belediyesi sistemine yansıdığını belirten Karavezirler, bu işbirliğini ilk kez Creditwest Bank ile gerçekleştirdiklerini ve diğer kurumlar ile işbirliği sağlayacaklarını açıkladı.

ZAHEER: KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER VE ÜNİVERSİTELER İLE FİNANS TEKNOLOLOJİSİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden bir çok bankacılık işlemini kolaylıkla yapabildiğini, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik BelediyesiFaturaCREDİTWEST BANK
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