Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı

Değirmenlik Belediyesi personeline bugün Covid-19 hızlı testleri yapıldı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, tüm dünyayı olduğu gibi KKTC'yi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle, aktif olarak çalışan ve hizmet vermeyi sürdüren Değirmenlik Belediyesi bugün tüm personeline COVID 19 hızlı testi yaptırdı.
Karavezirler, tüm personeline çalışmalarından dolayı ve Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile ekibine de testlerin yapılmasından dolayı teşekkür etti.
Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde yer alan tetkikler sırasında “Hemşireler Günü”nü de unutmayan Başkan Ali Karavezirler, Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur ile birlikte, Mağusa Devlet Hastanesi hemşireleri Gülten Tunç ve Elif Durmuş’a çiçek takdim etti.