Değirmenlik Belediyesi BES ile toplu iş sözleşmesini imzaladı

ile Belediye Emekçileri Sendikası (), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı..Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya tarafından bugün imzalanan “Toplu İş Sözleşmesi” 2 yıl boyunca geçerli olacak.