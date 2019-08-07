Değirmenlik Belediyesi BES ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.
Değirmenlik Belediyesi BES ile toplu iş sözleşmesini imzaladı
Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.
07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:56
Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı..Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya tarafından bugün imzalanan “Toplu İş Sözleşmesi” 2 yıl boyunca geçerli olacak.
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