Değirmenlik Belediyesi antijen testi alanları belirledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, testler haftanın belirli günlerinde Meriç Gündüz Bakım Merkezi ve Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

Açıklamada, Meriç Gündüz Bakım Merkezi’nde salı ve perşembe günleri 9.00-12.00; Değirmenlik Özle Türkel Aktivite Merkezi’nde ise çarşamba günleri 9.00-12.00 saatleri arasında test yapılacağı belirtildi.

