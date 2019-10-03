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Değirmenlik Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yemek düzenledi

65 yaş üzeri yaklaşık 700 kişiye,  Salamis Otel’de yemek düzenlendi

Değirmenlik Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yemek düzenledi

65 yaş üzeri yaklaşık 700 kişiye,  Salamis Otel’de yemek düzenlendi

03 Ekim 2019 Perşembe 08:09
Değirmenlik Belediyesi 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yemek düzenledi

Değirmenlik Belediyesi'nden den yapılan açıklamaya göre, yemeğe, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Belediye yetkilileri de katıldı.
Yemekte Gündüz Bakım Merkezi 5’inci Mevsim Yaşam Korosu şarkılar söylerken, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösteri yaptı.
Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerden yaklaşık 700 kişinin katıldığı yemekte ilk konuşmayı, Yaşlılara Hizmet Birimi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur yaptı. Yaşlıların ihtiyaç ve gereksinimlerini anlatan Konuşur, konuşmasında özellikle Değirmenlik Belediyesi tarafından Meriç köyüne yapılan Gündüz Bakım Merkezi’ni ve merkezin verdiği hizmetleri aktardı.

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Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğine katılanları selamlayarak,  “Bu güzel günü düzenleyen Meriç Gündüz Bakım Merkezi’ndeki tüm güzel ekibe çok çok teşekkür ederim. Değirmenlik Belediyesi tüm personeline, 15 aylık süre içerisinde canla başla mücadele ettikleri için çok teşekkür ederim” dedi
“21 muhtarlık da kalbimdedir, gönlümdedir. Bunu biliniz. Hatam varsa da sizlerden özür dilerim. Allah bundan sonra hata yapmamak üzere sizlerle birlikte hepimize uzun ömürler versin” diyen Karavezirler,  göreve geldiği günden bugüne kadar, meclis üyeleri ve 21 muhtarla birlikte var olduklarını ve bir aile olgusu içerisinde bugüne kadar geldiklerini belirtti.
Karavezirler, diyalize giden bölge halkına da hizmet götürmeye başlandığını hatırlatarak, bu hizmetten dolayı Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Laden Serinsu Konuşur’a teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 11:19
Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik Belediyesi1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
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