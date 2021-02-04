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Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler tüm belediye personelinin PCR testinin negatif olduğunu açıkladı.

04 Şubat 2021 Perşembe 12:15
Değirmenlik Belediye personelinin tümü negatif
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Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi iş birliği içerisinde, belde sınırları içerisindeki 3 bölgede yapılan  PCR testi sonuçlarını açıklandı. 

Karavezirler, bölgede 3 günde yapılan toplam PCR test sayısının 893 olduğunu ve tüm belediye personelinin de negatif olduğu belirtti.  

Karavezirler, 31 Ocak 2021 Pazar günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde  206 PCR testi yapılıp, 205 negatif, 1 pozitif sonuç elde edildiğini; 1 Şubat 2021 Pazartesi günü de yine Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 326 kişiye yapılan PCR testlerinin sonuçlarının ise tümünün negatif olduğunu kaydetti.

Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) yapılan toplamda 361 PCR testinin tümünün de Nngatif çıktığını belirtti.

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“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRLER”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Sağlık Bakanlığı’na, ülke genelinde çalışan tüm sağlık ekiplerine ve koronavirüs testlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde aşılamaların devam ettiğini de hatırlatan Karavezirler ayrıca, aşılamaları yapan tüm sağlıkçılara da  teşekkür etti. 

Karavezirler açıklamasında, içinden geçilen bu zor sürecin ve her türlü sıkıntının ı birlikte atlatılacağını belirterek, Değirmenlik Belediyesi olarak  halka her zaman destek olmaya devam edeceklerini  kaydetti. 

Açıklamada destek isteyen vatandaşların 0533 888 25 08, 0533 850 59 98, 0542 888 25 40, 232 33 22, 232 36 33 veya 1828 numaralı telefonlardan belediye personeline ulaşabileceği belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 04.02.2021 14:13
Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik Belediye Personeli Pcr
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