Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeliği için CTP 7, UBP 5 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“CTP yüzde 50.33, UBP yüzde 38.15, DP yüzde 7.07, YDP yüzde 4.21, Bağımsız yüzde 0.25”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“CTP: Tahir Irız, Recep Güler, Ayşe Betmezoğlu Beran, Yeşim Bozat, Ulaş Erzen, Mustafa Cambaz, Hilmi Karaöz

UBP: Mehmet Tikici, Aysan Öznacar, Aziz Mahsucu, Hasan Güneşel, Ayşe Oy”