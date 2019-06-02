banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.144
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.4153
EURO
6.5125
Değirmenliğe ateş düştü
DEĞİRMENLİĞE ATEŞ DÜŞTÜ
Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı
SARHOŞLAR KAVGA ETTİ 1 YARALI
Lefkoşa'da yaralama
LEFKOŞA'DA YARALAMA
Gemikonağı’nda 8 kök hintkeneviri
GEMİKONAĞI’NDA 8 KÖK HİNTKENEVİRİ
banner306
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Değirmenliğe ateş düştü

Değirmenliğe ateş düştü

02 Haziran 2019 Pazar 11:16
Değirmenliğe ateş düştü

banner317
Değirmenliğe ateş düştü

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik sakinlerinden İrfan Erbay bu sabah genç yaşta hayatını kaybetti .

Dün akşam göğüs ağrısı şikayeti bulunan İrfan Erbay'ın bu sabah hayatını kaybetmesi üzerine kalp krizi geçirmesi sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor . İhtiyat Sandığı Dairesinde çalışan 44 yaşındaki İrfan Erbay evli ve 2 çocuk babasıydı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir' in de yakın arkadaşı olan Irfan Erbay'ın vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Merhuma Yüce Allahtan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Son Güncelleme: 02.06.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
ölümİrfan Erbay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İddialar asılsızdır, gerçek dışıdır ve iftiradır
İddialar asılsızdır, gerçek dışıdır ve iftiradır
Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı
Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı
Gemikonağı’nda 8 kök hintkeneviri
Gemikonağı’nda 8 kök hintkeneviri
Feci trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Feci trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Dağ, Ramazan bayramı için beslenme önerilerinde bulundu
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Dağ, Ramazan bayramı için beslenme önerilerinde bulundu
Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü nedeniyle uçurtma şöleni ve bisiklet Gönyeli etkinliği düzenledi
Gönyeli Belediyesi, Dünya Çocuk Günü nedeniyle uçurtma şöleni ve bisiklet Gönyeli etkinliği düzenledi
Londra'da şoför eğitmenliği yapan Gökşan, KKTC'deki trafik sorunuyla ilgili TAK'ın sorularını yanıtladı
Londra'da şoför eğitmenliği yapan Gökşan, KKTC'deki trafik sorunuyla ilgili TAK'ın sorularını yanıtladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Memzee City Mall AVM’de
Memzee City Mall AVM’de
GAÜ 33. Dönem Mezunları diplomalarını aldı
GAÜ 33. Dönem Mezunları diplomalarını aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim