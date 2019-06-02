Değirmenliğe ateş düştü
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Değirmenlik sakinlerinden İrfan Erbay bu sabah genç yaşta hayatını kaybetti .
Dün akşam göğüs ağrısı şikayeti bulunan İrfan Erbay'ın bu sabah hayatını kaybetmesi üzerine kalp krizi geçirmesi sebebiyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor . İhtiyat Sandığı Dairesinde çalışan 44 yaşındaki İrfan Erbay evli ve 2 çocuk babasıydı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir' in de yakın arkadaşı olan Irfan Erbay'ın vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Merhuma Yüce Allahtan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
Son Güncelleme: 02.06.2019 11:23