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Defin saatlerinde değişiklik!

Halkımızın dikkatine!

16 Ağustos 2020 Pazar 10:50
Defin saatlerinde değişiklik!
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LTB'nin konuyla ilgili duyurusu şu şekilde:

"Tüm yurttaşlarımızın bilgisine,

Önce sağlık vizyonu çerçevesinde hizmet veren Lefkoşa Türk Belediyesi ülkemizde bir süreden beridir artış gösteren COVID-19 vaka sayısı ile ilk kez saptanan yerel vakalar da göz önünde bulundurarak defin işlem saatlerinde değişiklik yapmıştır.

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Bu kapsamda LTB sınırları içerisinde cenaze definleri 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren sabah 09.00-12.00 saatlerinde yapılacak olup günlük cenaze defini işlem sayısı dört olarak belirlenmiştir.

Cenaze yakınlarından cenaze törenine sadece birinci dereceden akrabaların katılması ve yine herkesin sağlığı ve başka acılar yaşanmaması için hassasiyet gösterileceğine inanıyoruz.

Alınan önlemlerin tüm yurttaşlarımız tarafından anlayışla karşılanması ve cenaze törenine katılacak kişilerin maske ve sosyal mesafe tedbirlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Ltb Defin Saatleri
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