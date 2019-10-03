Dede cinayetinde ağır ceza heyeti cinayet mahallinde inceleme yaptı

Gazimağusa’da 2018 yılı ocak ayı içerisinde Kaliland bölgesinde Kuzenler apartmanındaki dairesinden zorla kaçırılarak Çanakkale göletine götürülen ve orada dövülerek öldürülen Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede cinayeti ile ilgili ağır ceza heyeti bugün 3.10.19 tarihinde cinayet mahallinde incelemelerde bulundu.
Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi Dede’nin kaçırıldığı apartman ve öldürüldüğü Çanakkale göletindeki cinayet mahallindeki incelemesinde kıdemli savcı Mustafa İldeniz, olay yeri inceleme uzmanı Hasan Zorlu, tahkikat memuru Erkan Yahat ve sanıklar da hazır bulundu.
İncelemeyi uzaktan izleyen sanık aileleri ve yakınları yaşananlara engel olmadıkları ve duyarsız kalıp polisi haberdar etmedikleri için için gerek apartmanda yaşayan gerekse çevrede yaşayanlara sitem ettiler.
Duruşmaları devam eden sanıkların davası pazartesi 7.10.19 tarihinde kaldığı yerden görüşülmeye devam edilecek. (MHA)