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“Dayatma değişiklikleri kabul etmeyeceğiz”

01 Haziran 2022 Çarşamba 17:43
“Dayatma değişiklikleri kabul etmeyeceğiz”

 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’nın kendileri ile istişare etmeden tüzük değiştirmeye ve genelge yayımlamaya çalıştığını öne sürerek, dayatma değişiklikleri kabul etmeyeceğini ve en sert tepkiyi vereceğini duyurdu.

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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin emeğinin "hiçleştirilmeye" çalışıldığı ifade edilerek, “Okullarımızda sosyal ve kültürel faaliyetlerde yapılan çalışmaların, sınıf öğretmenliklerinin, atölye denkliklerinin, laboratuar denkliklerinin, İBE denkliklerinin tümüne göz dikilmiştir” denildi.

Sendika ile istişare edilmeden tüzük değiştirilmeye, genelge yayımlanmaya çalışıldığının kaydedildiği açıklamada, öğretmenlerin “art niyetli, eğitim düşünülmeden atılacak adımlara” karşı birlikte hareket edeceği, dayatma değişiklikleri kabul etmeyeceği ve en sert tepkinin verileceği vurgulandı.

Açıklamada, eğitimde çıkacak kaosun sorumlusu olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri gösterildi.

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