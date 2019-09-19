Dayanışma Evi’nde “Barış İçin İklim Hareketi” temalı etkinlik düzenleniyor

Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dünya Barış Günü’nü, 21 Eylül Cumartesi günü Dayanışma Evi’ndeki kutlamayla sona erecek bisiklet turuyla kutluyor.

Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Günü’nün bu yılki teması “Barış İçin İklim Hareketi” olarak açıklandı.

Bisiklet turu, İklim için Gençlik Kıbrıs ile işbirliği içerisinde, iklim değişikliği temasıyla düzenlenecek. Tur, saat 18.00’de Dayanışma Evi’nden başlayıp, saat 20.00’de yine burada son erecek.

Açıklamada, bisiklet turuna admin@home4cooperation.info adresine e-mail sitesinden kayıt olunabileceği kaydedildi.

Barış günü kutlamaları, DjNikoullsKatsikoronou’nun performansıyla saat 23.00’e kadar Dayanışma Evi’nde devam edecek.