Davulcu: "Yüzsüzlüktür. Kabul edilemez. Protesto ediyoruz!"

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu 'nun açıklaması şöyle:

“Ankara daveti”nden de umduğu desteği bulamayan hükümet ortakları, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak kaybettikleri halk desteğini kazanacaklarını umuduyla olsa gerek, şuursuzca istihdam yapmaya yöneldi. Hükümetin UBP kanadı geçmişten gelen alışkanlıklarıyla hiçbir kurala veya ahlaki değere aldırış bile etmeden tamamen partizanca hareket ederek istihdam yaparken, HP kanadı trajikomik münhallerle partizanca istihdamlar yapıyor.

Türk Lirası devalüasyona tabi tutulmuşçasına değer kaybetmeye ve yurttaşların alım gücü buna bağlı olarak hızla erimeye devam ederken hükümet ortaklarının biri pişkinlikle, öteki utangaçça kamuya istihdam yapmaya devam etmesi, en hafif değerlendirmeyle yüzsüzlüktür. Kabul edilemez. Protesto ediyoruz.

Türk Lirası kullanımından doğan ciddi ekonomik sıkıntı karşısında, paranın sahibi olmaktan kaynaklı olarak hükümet elinde yeterli enstrümanlar olmadığının bilincinde olmakla birlikte, alınabilecek hafifletici nitelikli önlemler de vardır. Bu önlemlerden en acil olanı alım gücü eriyen Asgari Ücretin yeniden ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesidir. Çalışan kesimler çalışarak elde ettiği gelirle karnını bile doyuramaz hale gelmişse onlardan çalışmaya devam etmesi beklenemez. Net asgari ücretin 3 bin 5 TL olduğu bugünkü ortamda bir ailenin diğer ihtiyaçları bir yana sadece karnının doyması bile mümkün değildir.

Bu vesileyle, hükümet ortaklarını yurttaşlar arsında devlete karşı güvensizlik hissi yaratarak derin yaralar açan partizan istihdamlardan vazgeçmeye ve en başta asgari ücretin yükseltilmesi olmak üzere ekonomik döngünün devamını sağlayacak önlemleri alıp hayata geçirmek için çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Mehmet Davulcu Genel Sekreter"